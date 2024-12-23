الرياضة

عاجل.. جروس يحدد شروط التعاقد مع اللاعب الأجنبي في الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور إن السويسري كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الزمالك حدد شروط التعاقد مع اللاعب الأجنبي الجديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جروس يحدد شروط التعاقد مع اللاعب الأجنبي في الزمالك

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "طالب جروس التعاقد مع لاعب أجنبي سوبر يلعب بكلتا قدميه فضلًا على أن يكون مميزًا فى ضربات الرأس ويسجل من أنصاف الفرص".

واختتم: "شدد جروس فى شروطه على أن يصنع اللاعب الأجنبي الفارق مع الزمالك، ولا يكون التعاقد معه لمجرد الظروف التى تخدم النادي من الناحية المادية".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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