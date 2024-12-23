مواعيد مباريات اليوم الاثنين 23 - 12 - 2024 والقنوات الناقلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 ديسمبر 2024 08:32 صباحاً - تقام اليوم الاثنين 23 - 12 - 2024 العديد من المباريات فى مختلف المسابقات، تتصدرها مباراة انتر ميلان ضد كومو فى الدوري الإيطالي ، فضلا عن مواجهة شباب الأهلي ضد النصر فى كأس الإمارات.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

فيورنتينا X أودينيزي – الساعة 7:30 مساء على قناة AD Sports 1 HD

انتر ميلان X كومو – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري التركي

إسطنبول باشاك شهير X قاسم باشا – الساعة 7 مساء

هاتاي سبور X أضنة ديمرسبور – الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات كأس الإمارات والقنوات الناقلة

الوحدة X الشارقة – الساعة 2:50 عصرا على قناة أبو ظبى الرياضية

شباب الأهلي X النصر – الساعة 5:45 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية

مواعيد مباريات دوري القسم الثانى والقنوات الناقلة

طنطا‏ X المقاولون العرب – الساعة 2:30 ظهرا على قناة on time sport

لافيينا اف سي X بلدية المحلة – الساعة 2:30 ظهرا

المنصورة X أسوان – الساعة 2:30 ظهرا

أبو قير للأسمدة X بترول أسيوط – الساعة 2:30 ظهرا

راية X ديروط – الساعة 2:30 ظهرا

مواعيد مباريات الدوري المصري للسيدات

بيراميدز X مسار – الساعة 2:30 ظهرا على قناة 2 on time sport