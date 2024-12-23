مواعيد مباريات اليوم الاثنين 23 - 12 - 2024 والقنوات الناقلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 ديسمبر 2024 08:32 صباحاً - تقام اليوم الاثنين 23 - 12 - 2024 العديد من المباريات فى مختلف المسابقات، تتصدرها مباراة انتر ميلان ضد كومو فى الدوري الإيطالي ، فضلا عن مواجهة شباب الأهلي ضد النصر فى كأس الإمارات.
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
فيورنتينا X أودينيزي – الساعة 7:30 مساء على قناة AD Sports 1 HD
انتر ميلان X كومو – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري التركي
إسطنبول باشاك شهير X قاسم باشا – الساعة 7 مساء
هاتاي سبور X أضنة ديمرسبور – الساعة 7 مساء
مواعيد مباريات كأس الإمارات والقنوات الناقلة
الوحدة X الشارقة – الساعة 2:50 عصرا على قناة أبو ظبى الرياضية
شباب الأهلي X النصر – الساعة 5:45 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية
مواعيد مباريات دوري القسم الثانى والقنوات الناقلة
طنطا X المقاولون العرب – الساعة 2:30 ظهرا على قناة on time sport
لافيينا اف سي X بلدية المحلة – الساعة 2:30 ظهرا
المنصورة X أسوان – الساعة 2:30 ظهرا
أبو قير للأسمدة X بترول أسيوط – الساعة 2:30 ظهرا
راية X ديروط – الساعة 2:30 ظهرا
مواعيد مباريات الدوري المصري للسيدات
بيراميدز X مسار – الساعة 2:30 ظهرا على قناة 2 on time sport