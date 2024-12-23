انت الأن تتابع خبر “فيه سم قاتل” .. إحذر تناول هذا النوع من المكسرات خطير جدا إوعي تأكله حتي لو هتموت من الجوع .. تعرف عليه قبل فوات الأوان | أنقذ حياة عائلتك والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - المكسرات تساهم بشكل كبير في تحسين صحة الإنسان، وعلى الرغم من أنها تبدو كوجبة جاهزة للأكل إلا أن هناك طرق غير صحيحة قد تتبع عند تناول بعض الأنواع منها في هذا المقال، سنقدم بعض الخيارات الصحية لك والبيئة وسنذكر الأنواع التي قد تؤثر سلبا على صحتك.
الجوز: كنز من الفوائد
- قد تندهش عند نصحك بتناول الجوز ولكنه يعتبر فعلا من المكسرات الهامة التي استفاد منها البشر لعدة قرون، ورغم أن تحضيره يحتاج إلى بعض الجهد مثل تقشير القشرة الخارجية ونقعه للتخلص من المواد السامة فإن فوائد الجوز تفوق مشقة الإعداد، يصبح الجوز صالح للأكل عندما يتحول لونه إلى البني وهو غني بالبروتينات والدهون الصحية، بالإضافة إلى العناصر الغذائية الضرورية مثل فيتامين C والكالسيوم والفوسفور.
البندق: حلوى غنية بالفوائد
- إذا كنت من عشاق الحلويات التي تحتوي على البندق فأنت في مكان مميز حيث يعتبر البندق غني بالفوائد الصحية إذ يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الضرورية بما في ذلك الفيتامينات A و B، بالإضافة إلى ذلك يمتاز البندق بارتفاع نسبة الألياف الغذائية التي تعزز صحة الجهاز الهضمي، ومن الفوائد الأخرى للبندق أنه يساهم في زيادة مستوى الكوليسترول الجيد وتقليل مستوى الكوليسترول الضار.
- عند تناول المكسرات من المهم اختيار الأنواع المناسبة لتفادي المخاطر الصحية المحتملة، يمكن أن تشكل المكسرات إضافة قيمة لنظامك الغذائي ولكن يجب الانتباه لجودة ما تتناوله، تأكد من الاستفادة من فوائد الجوز والبندق وغيرها من المكسرات المفيدة لتعزيز صحتك ورفاهيتك.