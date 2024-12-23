انت الأن تتابع خبر “فيه سم قاتل” .. إحذر تناول هذا النوع من المكسرات خطير جدا إوعي تأكله حتي لو هتموت من الجوع .. تعرف عليه قبل فوات الأوان | أنقذ حياة عائلتك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - المكسرات تساهم بشكل كبير في تحسين صحة الإنسان، وعلى الرغم من أنها تبدو كوجبة جاهزة للأكل إلا أن هناك طرق غير صحيحة قد تتبع عند تناول بعض الأنواع منها في هذا المقال، سنقدم بعض الخيارات الصحية لك والبيئة وسنذكر الأنواع التي قد تؤثر سلبا على صحتك.

الجوز: كنز من الفوائد

قد تندهش عند نصحك بتناول الجوز ولكنه يعتبر فعلا من المكسرات الهامة التي استفاد منها البشر لعدة قرون، ورغم أن تحضيره يحتاج إلى بعض الجهد مثل تقشير القشرة الخارجية ونقعه للتخلص من المواد السامة فإن فوائد الجوز تفوق مشقة الإعداد، يصبح الجوز صالح للأكل عندما يتحول لونه إلى البني وهو غني بالبروتينات والدهون الصحية، بالإضافة إلى العناصر الغذائية الضرورية مثل فيتامين C والكالسيوم والفوسفور.

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