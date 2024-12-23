مكون سري ضعيه في الشامبو يطول الشعر بسرعه الصاروخ ولن يتساقط بعد اليوم

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رياض - احمد صلاح - مكون سري ضعيه في الشامبو يطول الشعر بسرعه الصاروخ ، حيث أن الشامبو من أكثر المكونات التي يتم استخدامها في تنظيف الشعر وتطهير فروة الرأس، ومن المكونات الأساسية التي لا تستغنى أي سيدة عن وجودها بالمنزل، ولكن هل خطر في بالك يومياً أنه بإمكانك الاستفادة منه في تعزيز نمو الشعر وزيادة طولة وكثافته من خلال القيام بوضع مكونات طبيعية به تساعد على تكثيف الشعر وزيادة طوله، وتوفر له الكثير من الفوائد عند القيام بغسله، لا تندهشي فنحن هنا اليوم لنعرفك كيف يمكنك القيام بذلك ضعيها في الشامبو لن يتوقف شعرك عن النمو بغزارة.

مكون سري ضعيه في الشامبو يطول الشعر بسرعه الصاروخ

ما لا نعلم أن القهوة مكون أساسي في الكثير من المستحضرات والمكونات التي لها الفعالية في

العناية الجيدة بصحة ونضارة الشعر:

نقوم بمزج ملعقتين من مسحوق القهوة مع ثلاث ملاعق من الشامبو وتقلب المكونات معاً حتى تمام التجانس.

ونقوم ببل الشعر بالماء ومن ثم نستخدم الخليط في فرك فروة الرأس.

مع عمل مساج خفيف لها حتى تساعد على تحفيز فروة الرأس وتنشيط الدورة الدموية.

يترك الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

ومن ثم نقوم بشطف الشعر جيداً بالماء ويجب تكرار ذلك على الأقل مرة من كل أسبوع حتى تحصلين على أفضل النتائج.

قناع القهوة وزيت جوز الهند: