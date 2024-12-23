أخبار اليمن : منظمة دولية: تدهور الوضع الإنساني في غزة

منظمة دولية: تدهور الوضع الإنساني في غزةحذرت منظمة أوكسفام الدولية من تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة المحاصر.

وقالت المنظمة إن 12 شاحنة مساعدات إنسانية فقط وزعت الغذاء والماء في شمال غزة خلال شهرين ونصف الشهر وإن تأخيرات متعمدة وعمليات عرقلة ممنهجة من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي كان السبب في التأخير.

وذكرت المنظمة غير الحكومية أنه "في حالة ثلاثة منها وبمجرد توزيع الطعام والماء على المدرسة التي لجأ إليها فلسطينيون، تم إثر ذلك إخلاؤها وقصفها بعد ساعات قليلة".

ويفرض الكيان الإسرائيلي رقابة صارمة على وصول المساعدات الدولية، الضرورية لسكان غزة، وذلك منذ بداية الحرب على القطاع في 7 أكتوبر 2023.

وقالت أوكسفام إنها "مُنعت" مع غيرها من المنظمات الإنسانية الدولية "بشكل مستمر من تقديم مساعدات حيوية" في شمال غزة عندما كثف الاحتلال قصفه، مشيرة إلى أن "آلاف الأشخاص لا يزالون معزولين، ولكن مع منع وصول المساعدات الإنسانية، يستحيل إحصاؤهم على نحو محدد".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95 بالمائة من السكان.