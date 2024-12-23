أخبار اليمن : "واتساب" لن يعمل على هذه الأجهزة في 2025

"واتساب" لن يعمل على هذه الأجهزة في 2025قرر تطبيق "واتساب" إنهاء دعم بعض الأجهزة القديمة التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد اعتبارًا من بداية عام 2025. وبدءًا من الأول من يناير المقبل لن يعمل "واتساب" على أجهزة أندرويد التي تعمل بنسخة "Android KitKat" أو الإصدارات الأقدم منها من نظام تشغيل "أندرويد".

ويعني التغيير الجديد أن الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة أندرويد قديمة سيكون عليهم شراء أجهزة أحدث حتى يتمكنوا من استخدام تطبيق "واتساب"، بحسب تقارير لمواقع متخصصة في أخبار التكنولوجيا يوم الأحد.

وسينهي "واتساب" دعم أجهزة أندرويد القديمة لأنها غير قادرة على دعم الميزات الجديدة التي ستضاف إلى التطبيق، بحسب موقع "mint".

وبهذا التغيير لن يعمل تطبيق "واتساب" على العديد من هواتف أندرويد الشهيرة، بما في ذلك "Samsung Galaxy S3"، و"Motorola Moto G"، و"HTC One X"، و"Sony Xperia Z".

وكان إصدار "Android KitKat" صدر في عام 2013. وأنهت شركة غوغل في وقت سابق من هذا العام دعم ذلك الإصدار من نظام التشغيل.*وكالات

