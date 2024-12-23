انت الأن تتابع خبر كانت تايهه عننا فين!!.. حطي زيت الزيتون على القرنفل مرة واحدة يوميًا في تلك المنطقة وشوفي النتيجة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر كل من زيت الزيتون والقرنفل اثنين من المكونات التي لا يخلو منهم اي منزل على الاطلاق، حيث ان كلامها يحتويان على فوائد جبارة للجسم، حيث انه في حالة خلط كل من القرنفل وزيت الزيتون معًا فإن النتيجة تصبح مزهلة، حيث ان زيت الزيتون يعمل على تفتيح البشرة وتنقيتها، اما عن القرنفل فإنه يعتبر من مضادات الاكسدة الهامة التي يجب إدخالها للجسم بطريق مختلفة، ليس هذا فقط بل ان كل من القرنفل وزيت الزيتون قد اثبتوا فعاليتهم في علاج مشاكل الشعر المختلفة من التقصف والهيشان وتساقط الشعر وغيرهم

مكونات عمل وصفة زيت الزيتون والقرنفل

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون البكر.

3-5 أعواد من القرنفل.

طريقة إعداد وصفة زيت الزيتون والقرنفل