سباليتي يوجه نصيحة لنادي روما بشأن ديبالا

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 23 ديسمبر 2024 02:53 مساءً - طالب لوتشيانو سباليتي، مدرب المنتخب الإيطالي، نادي روما بالحفاظ على نجمه الأرجنتيني، باولو ديبالا..

وتحوم الشكوك حول مستقبل ديبالا في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي، وعدم الاتفاق حول التجديد، حتى الآن.

وقال سباليتي خلال تصريحاته بقناة “راي” الإيطالية: “الجميع يعلم أن ديبالا لاعب يمكنه جعل الفريق بأكمله يعمل، لأنه يتمتع بالتقنية ويتعاون مع الجميع ولديه الجودة في كل مرة تصل فيها الكرة لقدميه”.

وأضاف: “لديه عين على الهدف، ربما الشيء الوحيد الذي يفتقده هو القليل من القوة البدنية، لكنه لاعب من الطراز الأول”.

وأتم بهذا الشأن: “من الصعب بالنسبة لي أن أقول ما أراه بشأن ديبالا. أعلم أنه لاعب رائع، وبالنسبة لفريق يريد بناء عقلية الفوز، من الأفضل الاحتفاظ بلاعبين مثله”.