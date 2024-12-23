انهيار مأساوي لجسر في البرازيل يسفر عن تسرب حمض خطير

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 23 ديسمبر 2024 08:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

شهدت البرازيل أمس حادثاً مأساوياً بانهيار جسر يربط بين ولايتي مارانهاو وتوكانتينس، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة آخرين.

ووفقاً للإدارة الوطنية للبنية التحتية، فقد انهار الجزء الأوسط من الجسر البالغ طوله 533 متراً، والذي يعتبر شرياناً حيوياً يربط بين مدينتي استريتو وأجويارنوبوليس.

زادت مأساوية الحادث مع سقوط شاحنة محملة بحمض الكبريتيك في النهر، مما تسبب في تسرب كميات كبيرة من هذا الحمض الخطير إلى مياه نهر توكانتينس، مما يشكل تهديداً بيئياً خطيراً.

وأكدت إدارة الإطفاء وفاة شخص واحد على الأقل، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ آخر. وتشير التقديرات الأولية إلى أن الحادث شمل 11 شخصاً على الأقل، مع سقوط عدة مركبات في النهر.