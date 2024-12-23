نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإسباني… ترتيب الهدافين بعد الجولة (18) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 23 ديسمبر 2024 08:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج مازال البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة يغرد وحيداً في صدارة هدافي لاعبي الدوري الإسباني مع نهاية منافسات الجولة الثامنة عشرة: 1- روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة): 16 هدفاً

2- رافينيا (برشلونة): 11 هدفاً

3- كيليان مبابي (ريال مدريد): 10 أهداف

4- انتي بوديمير (أوساسونا): 10 أهداف

5- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد): 8 أهداف

6- دودي لوكيباكيو (إشبيلية): 8 أهداف

7- أيوزي بيريز (فياريال): 8 أهداف

8- ألكسندر سورلوث (أتلتيكو مدريد): 8 أهداف

9- أوهيان سانسيت (أتلتيك بلباو): 7 أهداف

10- ساندرو راميريز (لاس بالماس): 7 أهداف

11- انطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد): 7 أهداف

12- جيوفاني لو سيلسو (ريال بيتيس): 7 أهداف

13- ثيرنو باري (فياريال): 7 أهداف