أنسو فاتي يرفض الاستراحة أثناء فترة الكريسماس

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 23 ديسمبر 2024 11:55 صباحاً - رفض أنسو فاتي، لاعب برشلونة، الحصول على إجازة الكريسماس، حيث يريد الاستمرار بالتدريبات خلال الفترة المقبلة.

فاتي عاد إلى برشلونة، الصيف الماضي، بعد إعارة غير ناجحة لنادي برايتون الإنكليزي، وتعرض لإصابتين، الأولى أثناء الفترة التحضيرية، وبعد تعافيه ومشاركته لبضع دقائق كبديل، تعرض مرة أخرى في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني لإصابة عضلية، وحصل على التصريح الطبي، يوم الجمعة الماضي، ولكنه لم يشارك أمام أتلتيكو مدريد.

ووفقاً لصحيفة “موندو ديبورتيفو”، فقد طلب أنسو فاتي، من الجهاز الفني لبرشلونة بقيادة هانز فليك، القيام بالتدريبات في النادي، أثناء فترة الإجازة.

ووضع برشلونة، مجموعة من الإخصائيين الفيزيائيين والمعدين البدنيين والأطباء تحت تصرف فاتي، خلال الفترة من 23 وحتى 28 ديسمبر/كانون الأول، حتى يعود اللاعبون إلى التدريبات، يوم 29 من نفس الشهر.

ويريد فاتي من خلال هذه التدريبات للوصول لأفضل جاهزية بدنية تحضيراً لمباراتي كأس الملك ضد باربسترو (4 يناير)، والسوبر الإسباني (8 يناير).

ولاقى طلب أنسو، استحسان فليك والمدير الرياضي ديكو، حيث يعكس ذلك التزام اللاعب، في ظل الوضع الصعب الذي يمر به.