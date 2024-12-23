وزيرة التضامن الاجتماعي تتوجه لمملكة البحرين للمشاركة في فعاليات اجتماع الدورة الـ”44”...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 ديسمبر 2024 03:32 مساءً - تتوجه الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الدورة الـ"43" لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب مساء اليوم إلى مملكة البحرين، وذلك للمشاركة في فعاليات اجتماع الدورة الـ"44” لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والحدث رفيع المستوى حول " الأسر المنتجة وريادة الأعمال".

ومن المقرر أن توجه وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة في الحدث رفيع المستوى حول " الأسر المنتجة وريادة الأعمال"باعتبارها رئيس الدورة الـ"43" لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية، تستعرض فيها تجربة مصر في مجال الأسر المنتجة، كما ستسلم رئاسة الدورة الحالية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب إلى مملكة البحرين رئيس الدورة الـ"44" لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

هذا وستعقد الدكتورة مايا مرسي عدداً من اللقاءات الثنائية مع السادة الوزراء وكبار المسؤولين المشاركين في اعمال الاجتماعات والحدث رفيع المستوى لبحث سبل التنسيق والتعاون في عدد من مجالات التعاون المشترك.