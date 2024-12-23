حظك اليوم.. توقعات الابراج الثلاثاء 24-12-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 ديسمبر 2024 08:32 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 24-12-2024

مهنياً: لا تزال تاثيرات القمر من القوس الناري تخدم مصالحك تعطيك دفعا قويا ما يجعلك من أكثر الابراج قدرة على ايجاد الحلول طاقاتك كبيرة جدا وقد تتلقى عرضاً مغرياً يساعدك على تحسين أوضاعك، لكنّ ذلك قد يتطلب منك التخلّي عن مكتسبات سابقة.

عاطفياً: بالنسبة إلى أمورك العاطفية تعرف صخباً وحياة اجتماعية متحركة وملونة بمناسبات واجتماعات تفوق توقعاتك.

صحياً: تراجع في المعنويات نتيجة خيبة مهنية تصيبك بإحباط ويأس، ما ينعكس موقتاً على صحتك.

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 24-12-2024

مهنياً: يوم جيد وغدا أفضل بكثير يحمل استقرار كبير على الصعيد العملي، حظوظك مساعدة تفكر بعدل وتؤمن بالمستقبل وهذا يوفر لك الأمان والهدوء لتحقق انطلاقة جديدة نحو خيارات مشرقة.

عاطفياً: مشكلات بسيطة لا تعيق تطوّر العلاقة مع الشريك، وتكون الحلول سهلة وبسيطة اكثر من المتوقع.

صحياً: إصابة أحد أفراد الأسرة بوعكة صحية بسيط تقلقك بعض الشيء وترهق أعصابك فترة قصيرة.

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 24-12-2024

مهنياً: تكون معنوياتك منخفضة تحت تاثير القمر من القوس احذر من الصدامات وانتبه من المشاريع الوهمية والغير مضمونة النتائج ولا تغرق نفسك بالشكوك وخفف من ردات فعلك القاسية وتأكد مما يقال او تسمع..

عاطفياً: كن حاسماً في بعض الأمور ومتفهماً في بعضها الآخر، وخصوصاً أن الشريك لا يملك القدرة على مواجهتك بكل الوسائل.

صحياً: إنتبه إلى ضغطك نتيجة العمل المرهق الذي تقوم به يومياً حتى وقت متأخر.

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 24-12-2024

مهنياً: يكون الحماس محور حياتك ما يجعلك تقرر على شيء جديد وتنعم بحياة مهنية واجتماعية مناسبة لقاءات مواعيد بعض الأخبار الجديدة والتحديات بين الأساليب القديمة والأفكار الثورية والشابة

والطاقة والحيوية والنشاط.

عاطفياً: تعيش يوماً مميزاً وتقضي وقتاً ممتعاً مع الشريك لن تنساه أبداً لأن لقاءاتكما معاً قليلة في المدة الأخيرة.

صحياً: قد تراجع الطبيب في مسألة تتعلق بصحتك أو بصحة أحد المقربين، وتكون محتاراً قليلاً.

حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 24-12-2024

مهنياً:يوم ناري بامتياز يحمل اخبارا سارة مفاجأة حلوة مصالحات مكاسب وارباح تتطور علاقاتك وتظهر قدرة فائقة وخارقة على التعامل مع الظروف كافة للخروج بأفضل النتائج يوم ايجابي مناسب للسفر للتسوية حاول ان تستفيد منه الى أقصى الحدود.

عاطفياً: تتلقى هدية ثمينة ورائعة من الشريك تسعدك وتشعرك بالحب الكبير الذي يكنه لك.

صحياً: لا تدع الخمول يسيطر عليك، وكن حريصاً على صحتك هذه الفترة.

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 24-12-2024

مهنياً:تشعر أنك تراوح مكانك في هذا اليوم المضطرب الذي يفرض عليك مستجدّات وضغوطاً مكثفة، فحاول أن تتكيف مع الظروف واحذر من المشاكل وقلل من نقاشاتك ولا ترتبك تحتاج للصبر واللين كن دبلوماسيا حتى تحمي مصالحك..

عاطفياً: لا تقف عند المحطة الأولى من الخيبة، لأنّ الأفق يبدو أكثر نجاحاً وفائدة ولا سيما في مجال المشاريع المستقبلية مع الشريك.

صحياً: حاول أن تقوم بكل ما يعود على صحتك بالفائدة، الظروف ملائمة لذلك.

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 24-12-2024

مهنياً: تنير تاثيرات القمر من القوس دربك في هذا اليوم الجيد ما يجعلك محاور من الطراز الاول ترتب امورك العملية اوراقك واولوياتك حتى تصل الى النوازن المطلوب كما يتحدث الفلك عن فرص جديدة في المجال المهني، وقد يحمل اليك أخباراً تكون مشوّقة.

عاطفياً: لا تخشَ مصارحة الشريك، وخصوصاً أنك تملك القدرة على المواجهة تحت أيّ ظرف من الظروف، وتكون النتيجة رائعة.

صحياً: جدد نشاطك، واطرح على المقربين فكرة القيام برحلات ونزهات في الطبيعة للترفيه.

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 24-12-2024

مهنياً:تنطلق بدعم من القمر في البيت الثاني بيت المال الذي يجعل امورك المالية جيدة لكن حاول ان توازن بين مصروفك ودخلك و تأكد من أوضاعك المالية، إدفع ما عليك ولا تتأخر، إذ قد تجد نفسك في نزاع بين الأرقام والتقارير التي يجب أن تقدمها.

عاطفياً: قرارات حاسمة اتجاه الشريك، وتجد نفسك مضطراً إلى تحديد مسار الأمور في المستقبل القريب.

صحياً: تباشر قريباً المشي مدة ساعة يومياً بعدما أدركت أنك بحاجة إلى ذلك.

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 24-12-2024

مهنياً: الامور جيدة تفكر بتجديد في أعمالك يوم مناسب للحوار مع الزملاء مع الاهل ما يعزز الثقة بنفسك كلامك مؤثر فلا تتردّد في التعبير عن رأيك الصريح مهما يكن الثمن، فالقضية أصبحت معروفة وتحتاج إلى حل جذري حاول ان تستفيد من تاثيرات القمر في برجك..

عاطفياً: حاول أن تعيش واقع الأمور مع الشريك كما هو، ولا تتردد في التعبير عن مشاعرك بصراحة.

صحياً: بين التردد عن القيام بكل ما يعود على الصحة بالخير والكسل، الخيار لك وعليك وحدك تحمل النتائج.

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 24-12-2024

مهنياً:لا يزال الركود والجمود يسيطران على امورك كافة مع وجود القمر في مواجهة برجك من القوس فتشتد الضغوط وقد تواجه خصماً قوياً، انتبه على اغراضك ولتنقلاتك ، حافظ على هدوئك وابتعد عن الجدالات والتحديات ولا تبدأ مشروعاً جديدا

عاطفياً: المناقشات العاطفية تأخذ وقتاً طويلاً، لكنّ الأهم يبقى النتيجة المطلوبة التي تعود عليك وعلى الشريك بالفائدة.

صحياً: قد تخضع لعملية بسيطة في القدم، تخرج منها سليماً معافى.

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 24-12-2024

مهنياً: الاوضاع جيدة محمي من الشمس وبلوتون في برجك تبدو أكثر سلاسة علاقاتك افضل بكثير الامور مبشرة بمساعدات دعم الامر الذي يخدمك في مسيرتك المهنية حاول ان تستفيد من حظوظك في العمل كما في الشؤون المادية يوم جيد ومنتج..

عاطفياً: لا تدع الارتباك يسيطر عليك، لأنّ ذلك يدفعك إلى ارتكاب هفوات وأخطاء قد تكون مكلفة وغير مبرَّرة.

صحياً: قم بخطوات حاسمة بشأن التقيد بالإرشادات الصحية المطلوب منك تطبيقها.

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 24-12-2024

مهنياً: لا تزال الاجواء معاكسة مع وجود القمر في القوس حتى مساء يوم الثلاثاء يحمل معه تاخير وتاجيل وضيقة خلق ما يجعلك تعاني من عرقلة وصعوبة في العمل والاتصالات لذلك كن هادىء ولا تدخل في شجارات مهما كانت الخيارات غير مناسبة غدا يوم أفضل..

عاطفياً: يغلب عليك الهدوء وتشعر باندفاع على الرغم من القلق الذي يسود حياتك العاطفية.

صحياً: تخرج من وعكة قوياً وسليماً ومعافى، وتخطط للقيام بأنشطة تعود على الصحة بالفائدة.