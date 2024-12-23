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رياض - احمد صلاح - «مليانة فيتامينات ومعادن».. عشبة جبارة متوفرة بكثرة دون أن نعلم أهميتها الكبيرة!! لن تتخيل ماهي فوائدها!!
مصدر غني بالفيتامينات:
- السبانخ يحتوي على كميات كبيرة من فيتامين A، C، K، وفيتامينات ب المركبة مثل الفولات، التي تساعد في تعزيز المناعة وتحسين صحة البشرة والشعر.
- تقوية العظام: السبانخ يحتوي على الكالسيوم وفيتامين K، مما يساعد في تعزيز صحة العظام وتقويتها.
- محاربة الالتهابات: تحتوي السبانخ على مضادات الأكسدة مثل الفلافونويد والكاروتينات التي تساعد في محاربة الالتهابات والوقاية من الأمراض المزمنة.
- تحسين الهضم: السبانخ يحتوي على الألياف التي تحسن عملية الهضم وتمنع الإمساك.
- دعم صحة القلب: السبانخ يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يعزز صحة القلب ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.
- مضاد للأورام: بعض الدراسات تشير إلى أن السبانخ قد يساعد في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان بفضل محتواه من مضادات الأكسدة والمركبات النباتية.
- مفيد لصحة العين: السبانخ يحتوي على اللوتين والزياكسانثين، وهما مركبان مهمان لصحة العين ويقللان من خطر الإصابة بأمراض العيون مثل الضمور البقعي.
- السبانخ يعتبر من الخضروات المغذية للغاية، ويمكن تناوله طازجًا أو مطهوًا، وهو إضافة رائعة لأي نظام غذائي صحي.