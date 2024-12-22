انت الأن تتابع خبر العبقرية ليلى عبد اللطيف تحذر من حــرب عالمية ثالثة وتكشف: هذا ما سيحدث في الأردن قريبًا... ربنا يستر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت ليلى عبد اللطيف، الخبيرة الفلكية المعروفة، تنبؤاتها الجديدة التي تضمنت تحذيرات من إمكانية نشوب حرب عالمية ثالثة، مع توقعات بأن تواجه منطقة الشرق الأوسط، وبالأخص الأردن، تداعيات خطيرة. وقد جاء هذا الإعلان عبر مقطع فيديو تم نشره مؤخراً، مما أثار موجة من القلق بين جمهورها.

وفي الفيديو، كشفت عبد اللطيف عن سيناريوهات عدة قد تحدث في الفترة القادمة، إذ شددت على أهمية الاهتمام بالمعلومات التي تقدمها نظرًا لتأثيرها المحتمل على الصعيدين المحلي والعالمي.

الوضع في الشرق الأوسط، بحسب تصريحات عبد اللطيف، ينبئ بتغيرات مستقبلية قد تكون حاسمة، وهو ما دفع الكثيرين لمتابعة توقعاتها عن كثب.

لذا، يظل متابعو عبد اللطيف في حالة ترقب لأي تطورات جديدة قد تؤثر على السلام والاستقرار في المنطقة، خاصة في ظل الأحداث الجيوسياسية الراهنة.