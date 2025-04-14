السياسة الكويتية: زيارة الرئيس السيسى رسالة واضحة تعكس عمق العلاقات

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 11:26 صباحاً - أكدت صحيفة السياسة الكويتية اليوم الاثنين، أن زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة الكويت، ليست مجرد زيارة رسمية، بل هى رسالة واضحة تعكس عمق العلاقات بين البلدين، وتؤكد متانتها فى وجه كل التحديات، إذ تعد مصر أحد أعمدة الأمن القومى العربى، وشريكا أساسيا للكويت في قضايا المنطقة ومصيرها المشترك.

وأوضحت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان "يا هلا بالسيسي" - أن الكويت قيادة وشعبا، تستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في محطة جديدة من محطات التعاون الراسخ بين بلدين، يجمعهما تاريخ طويل من الأخوة والدعم المتبادل والمواقف المشرفة.. مشيرة إلى أن توقيت الزيارة يأتي في لحظة مفصلية تمر بها المنطقة العربية، ما يجعل من المباحثات المرتقبة، بين أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والرئيس السيسي، محط أنظار المتابعين، لما تحمله من أبعاد استراتيجية مهمة.

وأشارت، إلى أن المباحثات ستتناول ملفات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، فضلا عن التنسيق السياسي والأمني، خصوصا في ظل تصاعد التحديات الإقليمية والدولية.. لقد أثبتت التجارب أن العلاقة بين الكويت ومصر لم تكن يوما علاقة مصلحة آنية، بل هي علاقة ثابتة الجذور، مبنية على احترام متبادل، وروابط تاريخية وثقافية، وإنسانية لا تنفصم، من دعم الكويت لمصر في فترات حرجة، إلى مواقف مصر الداعمة لأمن واستقرار الكويت في كل المحطات، تتجسد أواصر الأخوة في أبهى صورها.

وقالت الصحيفة، إن المواطنين الكويتيين، يعتزون بهذه الزيارة، ونثمن حرص القيادتين على استمرار الحوار والتنسيق المشترك، ونأمل أن تسفر عن نتائج عملية تسهم في تعزيز التنمية، وتحقيق الاستقرار، وتفتح آفاقا جديدة أمام الشباب والمجتمعات في البلدين. أهلا وسهلا بالرئيس السيسي في بلده الثاني الكويت، وكلنا ثقة بأن هذه الزيارة ستكون خطوة جديدة نحو مزيد من التكامل بين الأشقاء.