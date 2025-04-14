تعرف على اسعار الدواجن اليوم الإثنين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 11:26 صباحاً - ننشر أسعار الفراخ البيضاء والساسو والبلدى في بداية تعاملات اليوم الإثنين 14 أبريل 2025 بالأسواق المحلية.

تراوحت أسعار الفراخ البيضاء مابين 89 إلى 93 جنيهًا للكيلو فى بورصة الدواجن، وتباع الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم ما بين 96 إلى 99 جنيهًا للكيلو في المحال التجارية حسب المنطقة.

يباع سعر الكيلو في الفراخ الساسو بحوالى 100 جنيهًا في بورصة الدواجن ، بينما وصل سعر الفراخ الساسو إلى 105 جنيهًا للمستهلك في المحال التجارية حسب المنطقة.

يباع سعر الكيلو من الفراخ البلدي بسعر ما بين 110 الى 115 جنيهًا ،في بورصة الدواجن بينما وصل سعر الفراخ البلدي 120 جنيهًا للكيلو، للمستهلك في المحال التجارية حسب المنطقة .