تشكيل الهلال السعودي ضد جوانغجو الكوري الجنوبي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - حدد البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، تشكيل فريقه الذي سيخوض المواجهة المنتظرة أمام جوانغجو الكوري الجنوبي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الهلال ضد جوانغجو

يلتقي الزعيم السعودي مع الفريق الكوري الجنوبي، مساء اليوم، الجمعة الموافق 25 أبريل 2025 على ملعب "الإنماء" بالسعودية، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت كل من القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة والنصف بتوقيت الإمارات المتحدة العربية.

تشكيل الهلال المتوقع أمام جوانغجو

في حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: جواو كانسيلو، علي البليهي، حسان تمبكتي، رينان لودي.

خط الوسط: سيرجي سافيتش، روبن نيفيز، محمد كنو.

في الهجوم: مالكوم، سالم الدوسري، ألكساندر ميتروفيتش.

تنقل مباراة الهلال ضد جوانغجو عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، بالإضافة إلى مجموعة قنوات "SSC" السعودية الرياضية، بالإضافة إلى "الكأس" القطرية، وأبو ظبي الرياضة التي تقوم بنقل مباريات دوري أبطال آسيا داخل الإمارات.