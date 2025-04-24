بين مصر وإيطاليا شراكة تتجدد في مواجهة التحديات وتنمية المستقبل

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أبريل 2025 08:24 مساءً - في مشاورات سياسية جمعت وزير الخارجية المصري "بدر عبد العاطي" ونظيره الإيطالي "أنطونيو تاياني" برزت إرادة مشتركة لتعزيز التعاون بين القاهرة وروما، سياسيًا واقتصاديًا.

المحادثات التي عقدت في 24 أبريل، ألقت الضوء على أولوية مصر في جذب الاستثمارات ودفع عجلة الصناعة المحلية، في ظل دعم إيطالي واضح داخل الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الدولية.

اللقاء تطرق إلى التحديات الإقليمية، وعلى رأسها غزة، حيث شدد عبد العاطي على أهمية وقف إطلاق النار ورفض مصر لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين.

كما استعرض الجهود المبذولة لإعادة الإعمار ضمن الخطة العربية الإسلامية، ومبادرة مصر لعقد مؤتمر دولي لهذا الغرض.

أما على الصعيد الاقتصادي، فقد اتفقت الدولتان على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والهجرة، حيث تم توقيع اتفاقيتين لإنشاء مركز مشترك لتوظيف العمالة المصرية في إيطاليا، ولتطوير مشاريع الطاقة النظيفة، تأكيدًا على مسار تنمية مشترك تتقاطع فيه المصالح والرؤى المستقبلية.