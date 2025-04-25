نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.. والقناة الناقلة والمعلق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختار السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي وصن داونز قد انتهت بالتعادل السلبي في جنوب إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز

يلتقي المارد الأحمر مع ضيفه الجنوب إفريقي، مساء اليوم، الجمعة الموافق 25 أبريل 2025 على "ستاد القاهرة" الدولي"، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة بتوقيت دولة الإمارات.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، رامي ربيعه ومصطفي العش.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد رضا وإمام عاشور.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي وجارديشار.

وتنقل مباراة الأهلي ضد صن داونز عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتولي المعلق التونسي عصام الشوالي التعليق على أحداث المباراة.