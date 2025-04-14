قمة مصرية قطرية بالدوحة اليوم لبحث تعزيز التعاون الثنائي والقضية الفلسطينية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 11:26 صباحاً - يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، مباحثات ثنائية بالعاصمة القطرية الدوحة، كما تعقد أيضًا مباحثات موسعة لمسؤولي البلدين بمشاركة الرئيس المصري وأمير قطر.

وتركز المباحثات بين الزعيمين على سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، ومناقشة التطورات الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".

وتشهد العلاقات المصرية القطرية تطورات إيجابية في الفترة الأخيرة بوتيرة طيبة، من حيث تبادل للزيارات واستئناف لأطر التعاون المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم تطلعات الدولتين، خاصةً في ضوء الدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي، وفي إطار الدفاع عن قضايا الأمة العربية، خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وتأتي زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى قطر تتويجًا لما شهدته العلاقات بين البلدين من تنامٍ مطرد منذ عام 2021، إذ زار أمير قطر، القاهرة، يونيو 2022، ثم زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الدوحة، سبتمبر 2022، إذ تم التوقيع على 3 مذكرات تفاهم في مجالي الموانئ والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون بين صندوق مصر السيادي وجهاز قطر للاستثمار، بحسب هيئة الاستعلامات المصرية.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، العاصمة القطرية الدوحة، أمس الأحد، في مستهل جولته الخليجية، وكان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في مقدمة مستقبلي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمطار حمد الدولي.

ويتوجه الرئيس المصري بعد ذلك إلى الكويت، المحطة الثانية في جولته الخليجية، وتأتي هذه الزيارة تأكيدًا لعمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وحرصهما المشترك على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري.

ومن المُقرر أن يلتقي الرئيس المصري، أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إضافة إلى ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، والشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة