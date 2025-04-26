في هذا التوقيت.. موعد صرف راتب شوال 1446 للطلاب في السعودية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 07:28 مساءً - ينتظر العديد من طلاب المملكة العربية السعودية موعد نزول راتب شوال 1446 للحصول على المكافأة الشهرية الخاصة بهم، وهي خطوة مهمة بالنسبة لهم لتلبية احتياجاتهم الدراسية.

شروط استحقاق المكافأة الطلابية

وضعت وزارة التعليم السعودية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لاستحقاق المكافأة الشهرية للطلاب خلال العام الدراسي 1446-1447، وهذه الشروط هي:

أن يكون الطالب سعودي الجنسية.

يجب أن يكون الطالب مسجلًا في إحدى المدارس العامة أو الخاصة بالمملكة.

يلزم أن يحضر الطالب جميع الحصص والمحاضرات بانتظام.

لا يشترط أن يكون الطالب قد حصل على مكافأة من جهة أخرى في وقت سابق.

في حال رسوب الطالب، يتم خصم نصف مبلغ المكافأة.

يتم إيقاف صرف المكافأة في حالة تخرج الطالب أو وفاته.

لا يتم صرف المكافأة للطالب أكثر من مرة.

إذا تعرض الطالب لحادث أثناء الدراسة، يحق له صرف المكافأة.

موعد صرف المكافأة في شوال 1446

تواصل وزارة التعليم السعودية العمل على تقديم المكافآت الشهرية للطلاب المستحقين، بهدف دعمهم في مسيرتهم التعليمية، وفي بداية العام الدراسي الحالي، اعتمد مدير التعليم مبلغًا قدره 18 مليون ريال سعودي، للمساهمة في دعم الطلاب.

تقوم الجامعات السعودية بتحديد موعد صرف المكافأة للطلاب المسجلين لديها، بما يتماشى مع اللوائح الخاصة بكل جامعة، وعادة ما يتم صرف المكافأة في اليوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي، وهو ما يتوافق مع يوم الأحد 27 أبريل 2025، الموافق 29 شوال 1446.