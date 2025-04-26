لمدة 6 ساعات.. تفاصيل اجتماع مسقط لمناقشة ملفات أمريكية إيرانية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 07:28 مساءً - عُقدت اليوم محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة العمانية مسقط، وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن الملف النووي في جلسة امتدت لما يقارب من ست ساعات.

حضر عن الجانب الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، أما بالنسبة للجانب الأمريكي فلقد حضر مبعوث الرئيس دونالد ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

تُعدُّ هذه اللقاءات واحدة من ضمن سلسلة محاولات لتقريب وجهات النظر بين أمريكا وإيران.

جدير بالذكر أنه جرت مناقشات تفصيلية للوصول إلى اتفاق، حيث أكدت التقارير الإيرانية أن المفاوضات الفنية بلغت مرحلة مناقشة التفاصيل الدقيقة، في انتظار مشاورات إضافية في العواصم المعنية.

من ناحيته أعرّب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في نجاح هذه المباحثات الدبلوماسية، إلا أنه لم يغلق الباب أمام خيارات أخرى، بما في ذلك العمل العسكري.