ترامب يحذر بوتين ويؤكد أنه يدعم سُبل السلام مع أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 07:28 مساءً - أعلن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي منذ فترة عبر حسابه الرسمي بأن فلاديمير بوتين يجب عليه أن يتوقف بخصوص ما يفعله في أوكرانيا.

في البداية لم يستمع الرئيس الروسي بوتين إلى هذه التهديدات التي تلقاها من الرئيس ترامب، ولكن بالأمس حدث شيء آخر.

حيثُ اجتمع بالأمس الجمعة ترامب مع بوتين بخصوص الحرب على أوكرانيا، وبعد الاجتماع أعلن الكرملين أن الرئيس بوتين يعلن عن الرغبة في الوصول إلى حلول سلمية مع أوكرانيا دون أي شرط.

فور الإعلان عن ذلك، أكد ترامب بكون بوتين يسعى إلى السلام، ويريد الوصول لحل من أجل إنهاء الأزمة.