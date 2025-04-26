جاليري سون يعلن تنظيم معارض للفنانة المصرية بريت بطرس غالي في برلين...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 07:28 مساءً - أعلن جاليري سون في برلين عن تنظيم معرضين للفنانة المصرية النرويجية بريت بطرس غالي خلال هذا العام، أحدهما بالعاصمة الألمانية برلين، والآخر بالعاصمة الكورية سيول.

يفتتح المعرض الأول في برلين في الأول من مايو، متزامنًا مع فعالية ويك إند معارض برلين، ويستمر حتى نهاية يونيو، بينما لم تُعلن بعد المواعيد المحددة لمعرض سيول.

ينتمي فن بريت بطرس غالي إلى التيار التعبيري التجريدي في الفن الأوروبي، وتمزج في أعمالها بين انفعالات اللون بالإضافة إلى غنى الملمس، مستلهمة في ذلك تجاربها الشخصية والبيئات المتعددة التي عايشتها، بدءًا من ذكريات الحرب العالمية الثانية، وصولًا إلى الطبيعة الإسكندنافية وثقافة مصر التي اعتبرتها وطنها منذ سبعينيات القرن الماضي.

تتسم لوحاتها الكبيرة بروح حركية وشاعرية عميقة، حيث تنبض بالألوان والإيماءات الحرة، مجسدةً تفاعلاتها الذاتية مع الذاكرة والرموز الثقافية.

تجدر الإشارة إلى أن بريت تتمتع بمسيرة فنية تمتد لأكثر من ستين عامًا، حازت خلالها على عدة أوسمة وجوائز مرموقة.

أما بالنسبة لجاليري سون، فلقد تأسس في عام ٢٠٠٥، وعنها أصبح منصة فنية معروفة بحرصه على تقديم أعمال معاصرة تُبرز الحوار الثقافي بين الشرق والغرب، مع تركيز خاص على الموضوعات السياسية والتاريخية ذات الطابع العابر للحدود