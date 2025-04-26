أحمد عبد الحميد يبوح بألمه .. شهران من الحيرة مع مرض ابنته...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 07:28 مساءً - شارك الفنان أحمد عبد الحميد جمهوره تفاصيل موجعة عن معاناة ابنته ليلى مع مرض غامض، أرهقهما لأكثر من شهرين دون تشخيص دقيق.

عبر حسابه على "فيسبوك"، كتب:

"ليلى بقالها شهرين وأنا مش قادر حتى أحضنها، كل اللي بشوفه وجع وحيرة، وأكبر الأطباء وقفوا عاجزين قدام حالتها."

وأكد عبد الحميد أنه لم يدخر جهدًا في طرق كل الأبواب والدعاء، مؤمنًا بأن الفرج قريب بإذن الله.

حيث تفاعل الجمهور ودعوا للطفلة بالشفاء قريبًا.

يُذكر أن أحمد عبد الحميد هو ممثل مصري بدأ رحلته الفنية بفيلم "اشتباك"، ثم لمع بدوره في مسلسل "البرنس"، ويواصل مسيرته بأعمال سينمائية حديثة مثل "نجوم الساحل" و"سيكو سيكو".