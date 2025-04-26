حقيقة عدم استجابة الأجهزة الأمنية ببورسعيد لشكوى سيدة احتجزها سايس

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 07:29 مساءً - فى إطار كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن إدعاء إحدى السيدات من قيام منادى سيارات بإحتجازها ووالدتها داخل سيارتها ومنعها من المغادرة قبل سدادها مبلغ مالى نظير إنتظار سيارتها أمام أحد الأندية ببورسعيد .. وعدم إستجابة الأجهزة الأمنية لشكواها.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه حال تواجد (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة بورفؤاد ببورسعيد) أمام أحد الأندية بدائرة قسم شرطة الشرق وبرفقتها والدتها تواجدت إحدى السيارات وأعاقت تحرك سيارتها وقيامها بالتواصل مع الأجهزة الأمنية "حيث تم إزالة أسباب شكواها فى حينه" ، وأثناء ذلك حدثت مشادة كلامية بينها وبين سايس "بدون ترخيص" تعدى عليها بالسب والقذف لطلبه منها مبلغ مالى نظير إنتظار سيارتها محل البلاغ ومنعها ووالدتها من الخروج بالسيارة .. وبإستدعاء المشكو فى حقه (مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ) إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.. وتبين عدم صحة إدعاء الشاكية بعدم إستجابة الأجهزة الأمنية لشكواها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .