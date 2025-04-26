رغم مفاجأة غير متوقعة.. إليسا تخطف الأنظار في باريس

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 07:28 مساءً - أحيت النجمة اللبنانية إليسا حفلًا ساحرًا على مسرح الأولمبيا العريق في باريس مساء الجمعة، بإطلالة أنيقة بفستان أسود قصير.

وخلال غنائها، تعرضت لموقف طريف حين سقط الميكروفون من يدها فجأة، لكنها التقطته برشاقة وأكملت وصلتها الغنائية دون أن تتأثر.

تداول الجمهور عبر مواقع التواصل المقطع الطريف بكثافة، وانهالت التعليقات التي عبّرت عن تعاطفهم معها وسط إشادة بحرفيتها رغم التعب والسفر المتواصل.

على صعيد آخر، تحدثت إليسا مؤخرًا عن قصة حب تعيشها مع رجل يكبرها بقليل ويقيم خارج لبنان، مشيرة إلى عمق العلاقة رغم المسافات.

يذكر أن إليسا طرحت مؤخرًا ألبومها الجديد "أنا سكتين" واحتفلت بوصول مشاهدات قناتها على يوتيوب إلى 5 مليارات مشاهدة، مؤكدة أن الحب الحقيقي هو هذا الدعم الكبير من جمهورها.