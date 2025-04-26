حادث مفاجئ يطغى على احتفالية العرض الأول لفيلم ”Thunderbolts” بحضور فلورنس بوغ

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 07:28 مساءً - شهد العرض الأول لفيلم "Thunderbolts" في ساحة ليستر سكوير بلندن حادثًا غير متوقع، حين تعرضت الممثلة فلورنس بوغ لحادث سرقة صادم أثناء الاحتفال إلى جانب زملائها ديفيد هاربر وجوليا لويس دريفوس.

وفي التفاصيل، توقفت دراجة نارية يستقلها رجلان مقنعان بالقرب من إحدى السيارات المرافقة للوفد، ليقوما بتحطيم إحدى نوافذها وسرقة لابتوب وهاتف محمول، بينما لم يتمكن السائقون من التدخل لمنع الجريمة.

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن فلوراني، التي كانت ترتدي فستانًا شفافًا لفت الأنظار، كانت قد وصلت إلى المكان برفقة عائلتها وأصدقائها في موكب من خمس سيارات مرسيدس، ورغم حالة الذعر التي سادت، لم يصب أي من الحاضرين بأذى، ولم يتم الإعلان عن اعتقال المجرم حتى اللحظة.

ورفضت فلورنس أن تؤثر الحادثة على التزاماتها المهنية، إذ واصلت الترويج للفيلم المرتقب طرحه مطلع مايو، وأبدى كثير من المعجبين تعاطفهم الكبير مع معها محبين شجاعتها وإصرارها على الاستمرار رغم هذا الحادث المؤسف.

ولقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو من الحفل، مطالبين بزيادة الإجراءات الأمنية خلال الفعاليات العامة.

في المقابل، سلّطت وسائل إعلام عديدة الضوء على إطلالة فلورنس اللافتة، حيث وصفتها مجلة "Vogue" بأنها أبرز من أعاد صيحة "الملابس الشفافة" إلى السجادة الحمراء، فيما أثنى موقع "InStyle" على اختياراتها الجريئة التي خطفت الأضواء.