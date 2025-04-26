ثورة جديدة على يوتيوب.. جوجل تقدم ملخصات ذكية لمقاطع الفيديو

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 07:28 مساءً - في خطوة جديدة نحو تعزيز تجربة المستخدم، شرعت جوجل في تجربة ميزة تعتمد على الذكاء الاصطناعي عبر يوتيوب، حيث تقوم بتوليد ملخصات مرئية للفيديوهات بطريقة تشبه ميزتها السابقة "AI Overviews" في محرك البحث.

وتم العمل على اختبار هذه الخاصية في الوقت الحالي على نطاق بسيط ومحدود بين مستخدمي يوتيوب بريميوم، في الولايات المتحدة الأمريكية وتعتمد على روبوت الذكاء الاصطناعي "Gemini" الخاص بجوجل من أجل اختيار عدة أجزاء تم اختيارها من مقاطع فيديو تلائم استفسارات البحث لاسيما التي تتعلق بمراجعة بعض السلع والأنشطة السياحية.

وطبقًا لما أعلنته الشركة عبر منتدى مجتمع يوتيوب، تستخدم الأداة الذكاء الاصطناعي لاختيار أكثر الأجزاء فائدة من الفيديوهات، مثل مراجعات سماعات العزل أو أبرز معالم المدن.

وتهدف جوجل عبر هذه الميزة إلى تسهيل اكتشاف المحتوى والمواضيع ذات الصلة باستفسارات المستخدمين، مع تركيز خاص على مجالات التسوق والسفر.

وتأتي تلك الخطوة استمرارًا لتجربة جوجل مع الذكاء الاصطناعي في نتائج البحث، والتي بدأت في مايو 2024 بالولايات المتحدة، وتم توسيعها بشكل عالمي في أكتوبر 2024، رغم مواجهتها بعض التحديات مثل ظهور نتائج مضللة أو أخطاء.

وعلى الرغم من أهمية التطوير الجديد، إلا أن الميزة أثارت جدل واسع بين منشئي المحتوى، إذ يخشى كثيرون من تأثيرها السلبي على الإيرادات، حيث قد تؤدي الملخصات إلى جذب المشاهدين بعيدًا عن مشاهدة الفيديوهات الكاملة.

إلى الآن لم يتم توضيح جوجل لفترة المرحلة التجريبية أو موعد جعل هذه الميزة تنشر للجميع، ألا أنها أكدت اعتمادها على آراء المستخدمين المشاركين بالاختبار، الذين يمكنهم تقييم المقاطع المولدة بالذكاء الاصطناعي من خلال خيار الموافقة أو الرفض.