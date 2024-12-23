ضبط 8 شركات سياحة بدون ترخيص تزعم تنظيم برامج سياحية ورحلات حج وعمرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 ديسمبر 2024 12:34 مساءً -

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة بدون ترخيص، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية، أكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام وشرطة السياحة والآثار، قيام 8 شركات بدون ترخيص، بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة على خلاف الحقيقة، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة,

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات والمكاتب على عدد من المضبوطات أبرزها أختام خاصة بالشركات، عدد من جوازات السفر للمواطنين، تأشيرات وصور تأشيرات لرحلات دينية، برامج رحلات دينية، دفاتر إستلام نقدية، دفاتر بيانات وأسماء العملاء ومواعيد رحلاتهم، ومجموعة من كروت الدعاية خاصة بالشركات.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.