"هتبقي زي اللؤلؤة"...طريقة عمل ماسك الكولاجين الطبيعي لتفتيح البشرة وتبيضها 7 درجات وشد الترهلات والتجاعيد!!

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رياض - احمد صلاح - تبحث العديد من النساء عن طرق لتحضير الكولاجين الطبيعي في المنزل لشد البشرة والتخلص من التجاعيد، حيث يقل مستوى الكولاجين في البشرة مع تقدم العمر، مما يؤدي إلى ظهور الخطوط الدقيقة التي تتطور تدريجيًا لتصبح تجاعيد واضحة هذا التغير قد يسبب شعورًا بالاكتئاب لدى الكثير من النساء بسبب مظهر البشرة المتقدم في السن لذلك، بدأ البحث عن طرق لتعويض نقص الكولاجين، ومن بين الوصفات التي تم اكتشافها هي وصفة لبان الذكر التي تعتبر من العلاجات الطبيعية الفعالة في تفتيح البشرة والتخلص من البقع والتجاعيد.

طريقة تحضير ماسك الكولاجين الطبيعي

المكونات:

ملعقة من لبان الذكر

كوب من الماء

ملعقة من النشا

ملعقة من زيت الزيتون

ملعقة من زيت جوز الهند

ملعقة من زبدة الشيا

طريقة التحضير:

في وعاء، نضيف الماء ولبان الذكر والنشا.

نرفع الوعاء على نار هادئة ونحرك المكونات جيدًا حتى يذوب لبان الذكر تمامًا.

بعد أن يبرد الخليط، نضيف بقية المكونات (زيت الزيتون، زيت جوز الهند، وزبدة الشيا) ونقلبها جيدًا حتى تمتزج.

نقوم بغسل الوجه وتجفيفه بلطف باستخدام منشفة قطنية.

نضع الخليط على الوجه ونتركه لمدة 20 دقيقة.

بعد ذلك، نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر، وسنلاحظ فرقا في نعومة البشرة واختفاء الخطوط الدقيقة منذ الاستخدام الأول.

نصائح لتقليل الخطوط الدقيقة