صدمت الكثيرين .. عشبة ربانية نزلت من السماء لها فوائد زي الدهب واستخدامات عديدة هتقلب الدنيا .. كلمة معجزة قليلة عليها

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رياض - احمد صلاح - يعتبر البقدونس من الخضراوات المفيدة لصحة الإنسان، لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم، مثل الألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن ، يُعد من النباتات الغنية بالعناصر الغذائية والفوائد الصحية. يحتوي على مضادات أكسدة، وفيتامينات مثل فيتامين C وK، بالإضافة إلى المعادن مثل الحديد والكالسيوم. في هذا المقال، سنستعرض أهمية البقدونس وفوائده الصحية المتعددة ،ومع ذلك يجب تناول البقدونس باعتدال، لأن الإفراط فيه يعرض الجسم لبعض الأضرار التي قد لا يتوقعها أحد منا عند تناول البقدونس.

أضرار البقدونس

حصوات الكلى

يعاب على البقدونس محتواه العالي من الأوكسالات، وهي مركبات تزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى، خاصةً لدى الأشخاص الذين لديهن استعداد وراثي لها أو سبق لهم المعاناة منها.

التسمم

يستهلك الجسم عند تناول البقدونس بشكل مفرط جرعة كبيرة من فيتامين أ، الذي يؤدي إلى الإصابة بالتسمم، إذا ارتفعت مستوياته بالدم.

فرط فيتامين سي

ترتفع مستويات فيتامين سي بشكل حاد بالجسم عند تناول البقدونس بكميات كبيرة، مما يسبب:

الإسهال.

الغثيان.

القيء.

حرقة المعدة.

تقلصات المعدة.

الصداع.

تليف بعض الأعضاء

يشكل التسمم بفيتامين أ الناتج عن الإفراط في البقدونس خطرًا كبيرًا على سلامة بعض أعضاء الجسم، مثل الكبد والكلى، حيث يزيد من خطر إصابتهما بالتليف.

إبطال مفعول مميعات الدم

يجب الفصل بين البقدونس وأدوية السيولة التي يصفها الطبيب لتقليل تخثر الدم، لأنه قد يبطل مفعولها بالجسم، لاحتوائه على مستويات مرتفعة من فيتامين ك.

خطر على الحمل