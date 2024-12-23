انت الأن تتابع خبر بعد الجدل.. ناهد السباعي توضح حقيقة موقفها مع حورية فرغلي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - متابعة بتجــرد: بعد جدل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت الممثلة المصرية ناهد السباعي سبب تصرفها الأخير خلال لقائها بزميلتها حورية فرغلي في مهرجان القاهرة للفيلم القصير.

فقد انتشر مقطع فيديو لفرغلي وهي تتوجه بحماس لمصافحة السباعي وتقبيلها على السجادة الحمراء في المهرجان، إلا أن الأخيرة تراجعت ولم تبادلها بالمثل، قائلة: “لا خلاص”، ثم غادرت المكان.

لذلك، شاركت السباعي لقطات عدة لها مع فرغلي من المهرجان، أرفقتها بتعليق: “الموضوع كبر جداً، لكن أنا أعلم تأثير أفعالي، وأريد توضيح الوضع المنتشر حالياً. أنا أحترم جميع زملائي في هذه الصناعة، ولم أتسبّب بأي إساءة متعمّدة في عمري”.

وأضافت في منشورها عبر خاصية القصص المصورة في إنستغرام: “لم أصافحها لأنها كانت وسط مقابلة والكاميرا شغّالة، ولم أرغب في مقاطعتها. لقد كان ردّ فعل تلقائي لذلك قرّرت أن أكتب رداً عاماً”، مشيرة إلى أنهما تصافحتا على المسرح.