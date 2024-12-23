رامي عياش وسعد رمضان يتألقان في زفاف نجل صابر الرباعي بحفل أسطوري يزخر بالنجوم

القاهرة - محمد ابراهيم -

شهدت ليلة استثنائية مليئة بالموسيقى والرقي في العاصمة التونسية، حيث اجتمع نجوم الغناء العربي رامي عياش وسعد رمضان لإحياء زفاف "إسلام"، نجل الفنان التونسي الكبير صابر الرباعي، في حفل وصف بـ "الأسطوري" بحضور نخبة من المشاهير وأصدقاء العائلة من مختلف أنحاء الوطن العربي.

أقيم الحفل في إحدى القاعات الفاخرة، حيث ازدانت الأجواء بالديكورات الفخمة والإضاءات الساحرة التي أضفت طابعًا مميزًا على المناسبة. وكان حضور رامي عياش وسعد رمضان مفاجأة الحفل، حيث قدم كل منهما مجموعة من أشهر أغانيه، ما أشعل حماس المدعوين الذين تفاعلوا بحماس كبير مع الأداء المميز.

بدأ رامي عياش فقرته بأغانيه المشهورة التي تماشت مع أجواء الزفاف، ثم توالت الأغاني الرومانسية والطربية من جهته، أبهر سعد رمضان الجمهور بأدائه المميز وأضفى لمسة من السعادة خلال الحفل.

ولم يكن صابر الرباعي غائبًا عن المسرح، حيث قدم وصلة غنائية برفقة رامي عياش وسعد رمضان، في لحظة جمعت بين أجيال مختلفة من الفن العربي. الأغنية المشتركة حملت طابعًا عائليًا عاطفيًا وأشعلت القاعة بأجواء لا تُنسى.

الحفل لم يقتصر على الغناء فقط، بل كان مناسبة للاحتفاء بالتقاليد التونسية الأصيلة، من خلال استعراضات فولكلورية استعرضت التراث التونسي، بالإضافة إلى تقديم أطباق شهية من المطبخ التونسي للضيوف.

وحضر الحفل عدد من نجوم الفن والإعلام، أبرزهم عاصي الحلاني، لطيفة، ونجوى كرم، الذين شاركوا العائلة فرحتها وقدموا التهاني للعروسين.

ختامًا، عبّر صابر الرباعي عن سعادته الغامرة بزفاف نجله، مشيدًا بأداء رامي عياش وسعد رمضان ودورهم في جعل هذه الليلة ذكرى لا تُنسى. وقال الرباعي: "هذه الليلة ستبقى محفورة في ذاكرتنا بفضل المحبة التي جمعتنا جميعًا. أنا ممتن لكل من شاركنا فرحتنا".

بهذا الحفل الفريد، أثبت رامي عياش وسعد رمضان مجددًا مكانتهما كأحد أبرز نجوم الغناء العربي، في ليلة لا يمكن أن تُنسى لكل من حضرها.