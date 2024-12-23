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أحمد جودة - القاهرة - تامر حسني يروج لأغنيته مع رامي صبري "مبيتنسيش"

ششارك النجمان تامر حسني ورامي صبري، جمهورهما مقطع ريلز يغنوا فيه سويًا، وجاء ذلك عبر حسابهما على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".

وعلق كلًا منهم على مقطع الريلز قائلًا: "مبيتنسيش، قريبا.. كلمات عمرو تيام، ألحان شادي حسن، توزيع، مكس وماستر طارق توكل، وتريات تامر غنيم، جيتار أحمد حسين".

تامر حسني يروج لأغنيته مع رامي صبري "مبيتنسيش"

عمل سينمائي جديد لتامر حسني



يستعد الفنان تامر حسني لعرض فيلمه الجديد “ريستارت” خلال موسم عيد الفطر 2025، الفيلم ينتمي إلى نوعية الأفلام الاجتماعية الكوميدية ويجمع بين الإثارة والتشويق، ويشهد العمل تعاونًا جديدًا بين تامر حسني وهنا الزاهد بعد نجاحهما في فيلم “بحبك”، كما يشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم، منهم باسم سمرة، عصام السقا، ومحمد ثروت، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.



آخر أعمال تامر حسني



طرح تامر حسني مؤخرًا أغنيته الجديدة “يا نهار أبيض”، التي لاقت استحسان الجمهور. الأغنية من كلمات أحمد المالكي، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع أمين جمال، وماسترينغ علي فتح الله.



كلمات أغنية “يا نهار أبيض”



“عليك حلاوة ملغبطاني

وكل ثانية تحلو تاني

حبيبي جنبي شكرًا يا دنيا

يا راضية عني ومظبطاني

يا نهار أبيض عالتوليفة

ضحكتك عالقلب خفيفة

إنت ماشي إزاي كده عادي

ده الأصول تمشي بتشريفة

جمالك والله عاملي قلق

مخلي الكل مركز فيك

وأنا اللي بموت من الغيرة عليك

كفاية حلاوة وعالهادي

يا إما هجيلك وأخبيك

ده سحرك غير الكل فرق

كفاية يا ناس بطلوا تقليد

ده سابق قوي عنكوا وبعيد

ما كفاية حلاوة وعالهادي

دي نار الناس عمالة تزيد”.