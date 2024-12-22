نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهداف مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره توتنهام هوتسبير، بسداسية مقابل ثلاثة أهداف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

سجل اللاعب لويس دياز مهاجم فريق ليفربول، في الدقيقة 23 من أحداث الشوط الأول.

وأضاف ماك أليستر نجم فريق ليفربول، الهدف الثاني في شباك توتنهام هوتسبير، عند الدقيقة 36.

وفي الدقيقة 41 من الشوط الأول، نجح اللاعب ماديسون مهاجم فريق توتنهام هوتسبير، في تسجيل الهدف الأول في شباك توتنهام.

ثم أحرز سوبوسلاي مدافع فريق ليفربول، الهدف الثالث عند الدقيقة 45+1 من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

ومع أحداث الشوط الثاني، تمكن اللاعب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 54.

وعزز محمد صلاح النتيجة؛ بتسجيل الهدف الثاني له والخامس لصالح فريق ليفربول، في الدقيقة 61 من الشوط الثاني.

ثم أحرز كولوسيفسكي مهاجم فريق توتنهام، الهدف الثاني في الدقيقة 72 من الشوط الثاني.

وسجل سولانكي هدف توتنهام هوتسبير، الثالث في مرمى ليفربول عند الدقيقة 83 من الشوط الثاني.

ونجح لويس دياز في تسجيل الهدف الثاني له والسادس لصالح فريق ليفربول، في الدقيقة 85.

