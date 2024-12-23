ليفربول يكتسح توتنهام في البريميرليغ

ليفربول يكتسح توتنهام في البريميرليغابتعد فريق ليفربول بصدارة جدول الترتيب العام من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه على مضيفه توتنهام هوتسبير بنتيجة 6 - 3، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من "البريميرليغ"، والتي شهدت أيضا خسارة مانشستر يونايتد أمام بورنموث بثلاثية نظيفة.

ففي المباراة الأولي، نجح فريق ليفربول في تحقيق فوز كبير على توتنهام هوتسبير (6 - 3).

سجل أهداف ليفربول كل من الكولومبي لويس دياس هدفان في (23 و85)، والأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة (36)، والهنغاري دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة (45+1) وهدفان للمصري محمد صلاح في الدقيقتين (54 و61)، بينما سجل جيمس ماديسون، والسويدي ديان كولوشيفسكي، ودومينيك سولانكي في الدقائق (41، 72، 83) أهداف توتنهام.

وبهذا الفوز، ابتعد فريق ليفربول بصدارة جدول الترتيب العام للدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة، ليوسع الفارق مع تشيلسي الثاني إلى أربع نقاط، مع امتلاكه لمباراة مؤجلة مع إيفرتون، فيما توقف رصيد توتنهام عند 23 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي المباراة الثانية، مني مانشستر يونايتد بخسارته السابعة في الدوري، أمام ضيفه بورنموث بثلاثة أهداف دون رد على في المباراة التي جمعتهما على ملعب "أولد ترافورد".

سجل ثلاثية بورنموث كل من الإسباني دين هويسن، والهولندي جاستن كلويفرت، والغاني أنتوني سيمينيو في الدقائق (29 و61 و63).

ورفع بورنموث، الذي حقق فوزه الثامن في البطولة رصيده إلى 28 نقطة في المركز الخامس، في المقابل توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 22 نقطة في المركز الثالث عشر، بعدما مني بهزيمته السابعة مقابل 6 انتصارات فقط و4 تعادلات.

وفي باقي المباريات التي أقيمت اليوم في نفس الجولة، فاز وولفرهامبتون على ليستر سيتي بثلاثية نظيفة، وتعادل تشيلسي مع إيفرتون سلبيا، وفولهام مع ساوثهامبتون بالنتيجة ذاتها.