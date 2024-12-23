الرياضة

خالد الغندور: اقتراح بنقل مباراة الزمالك وبلاك بولز إلى القاهرة

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور عن وجود مقترح بنقل مباراة الزمالك وبلاك بولز في بطولة الكونفدرالية الأفريقية من موزمبيق إلى القاهرة.  

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" الساعات الماضية الاتحاد الافريقي اخطر نادي بلاك بولز الموزمبيقي بعدم خوض مبارياته في بطولة الكونفدرالية على ملعبه بسبب بعض الملاحظات المهمة الخاصة بالمعايير.

وتابع: من هنا ظهر تفكير داخل نادي بلاك بولز بلعب مباراة الزمالك في زيمبابوي أو جنوب افريقيا خصوصا أنهم الدولتين الأقرب لموزمبيق.

وواصل:  الساعات الماضية شهدت اقتراح بلعب المباراة في مصر مع تحمل الزمالك قيمة الرحلة وهذا الأقرب حتى الأن أن تقام المباراة في القاهرة.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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