يوفنتوس يحقق فوزًا بشق الأنفس على مونزا في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ لحظات أحداث مواجهة يوفنتوس ومونزا، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإيطالي، لموسم 2024-2025.

نتيجة مواجهة يوفنتوس ومونزا في الكالتشيو

وحقق اليوفي فوزا هاما على نظيره مونزا، بهدفين مقابل هدف، ضمن فعاليات الجولة السابعة عشر من بطولة الكالتشيو، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب يو باور.

افتتح اليوفي أولى أهداف اللقاء عن طريق الأمريكي وستون مكيني في الدقيقة 14، من صناعة زميله تيون كووبمبينيرز.

ثم عادل المدافع الإيطالي صامويل بيرينديلي النتيجة لصالح مونزا في الدقيقة 22، من تمريرة زميله أندريا كاربوني.

وفي الدقيقة 39، أحرز نيكولاس جونزاليس هدف الفوز لصالح يوفنتوس، من صناعة مانويل لوكاتيلي.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد يوفنتوس إلى النقطة 31، في المركز السادس، بينما يتذيل مونزا ترتيب جدول الدوري الإيطالي برصيد 10 نقاط.