نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاف يحدد مواعيد مباريات بيراميدز الحاسمة في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى نادي بيراميدز إخطارًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد مواعيد مباريات الفريق في الجولات الرابعة والخامسة والسادسة من دوري أبطال إفريقيا.

وتقرر أن تكون المباريات الثلاثة على النحو التالي:

الجولة الرابعة: بيراميدز × الترجي التونسي، يوم الأحد 5 يناير.. الساعة 6 مساء، استاد الدفاع الجوي

الجولة الخامسة: ساجرادا الأنجولي × بيراميدز، يوم السبت 11 يناير.. الساعة 6 مساء، استاد 11 نوفمبر بعاصمة أنجولا لواندا

الجولة السادسة: بيراميدز × دجوليبا المالي، يوم السبت 18 يناير.. الساعة 9 مساء، استاد الدفاع الجوي.