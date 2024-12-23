الرياضة

محمود علاء يكشف سبب فسخ تعاقده مع السويحلي الليبي

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود علاء يكشف سبب فسخ تعاقده مع السويحلي الليبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

كشف محمود علاء لاعب الزمالك السابق سبب فسخ تعاقده مع السويحلي الليبي.

وأكد علاء خلال تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور:" تأخر انطلاق الدوري الليبي سبب فسخ تعاقدي مع السويحلي".

وتابع:" الدوري الليبي أصبح 36 فريق والامور ليست الافضل هناك لذلك قررت إنهاء مشواري معهم".


أضاف:"انتهاء تجربته مع السويحلي الليبي مشيرا إلى إنه إنه ي مشواره مع السويحلي الليبي مؤكدا  إنه سيعلن خطوته القادمة خلال ايام.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا