نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود علاء يكشف سبب فسخ تعاقده مع السويحلي الليبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمود علاء لاعب الزمالك السابق سبب فسخ تعاقده مع السويحلي الليبي. وأكد علاء خلال تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور:" تأخر انطلاق الدوري الليبي سبب فسخ تعاقدي مع السويحلي". وتابع:" الدوري الليبي أصبح 36 فريق والامور ليست الافضل هناك لذلك قررت إنهاء مشواري معهم".

أضاف:"انتهاء تجربته مع السويحلي الليبي مشيرا إلى إنه إنه ي مشواره مع السويحلي الليبي مؤكدا إنه سيعلن خطوته القادمة خلال ايام.