نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود علاء يكشف سبب فسخ تعاقده مع السويحلي الليبي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
كشف محمود علاء لاعب الزمالك السابق سبب فسخ تعاقده مع السويحلي الليبي.
وأكد علاء خلال تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور:" تأخر انطلاق الدوري الليبي سبب فسخ تعاقدي مع السويحلي".
وتابع:" الدوري الليبي أصبح 36 فريق والامور ليست الافضل هناك لذلك قررت إنهاء مشواري معهم".
أضاف:"انتهاء تجربته مع السويحلي الليبي مشيرا إلى إنه إنه ي مشواره مع السويحلي الليبي مؤكدا إنه سيعلن خطوته القادمة خلال ايام.