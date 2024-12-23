أتالانتا يحبط مفاجأة إمبولي

أتالانتا يحبط مفاجأة إمبولياستعاد فريق أتلانتا صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على ضيفه إمبولي بنتيجة (3 -2)، في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز روما على بارما بنتيجة (5 - صفر).

ففي المباراة الأول، نجح أتلانتا في تحقيق فوزه الثالث عشر في الدوري هذا الموسم، بعد تخطيه ضيفه إمبولي بثلاثة أهداف لاثنين.

وسجل ثلاثية أتلانتا البلجيكي شارل دي كيتلار (هدفين)، والنيجيري أديمولا لوكمان في الدقائق (34 و45 و86)، فيما سجل هدفي إمبولي لورنتسو كولومبو، وسيباستيانو إسبوسيتو في الدقيقتين (13 و57).

وبهذا الفوز، استعاد أتلانتا صدراة جدول الترتيب العام للدوري الإيطالي بعد أن رفع رصيده إلى 40 نقطة، بفارق نقطتين أمام نابولي الثاني، بينما توقف إمبولي عند 19 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي المباراة الثانية، حقق فريق روما فوزا كبيرا على ضيفه بارما بخماسية نظيفة، تبادل في تسجيلها كل من باولو ديبالا (هدفين)، وأليكسيس ساليمايكيرس، ولياندرو باريديس، وأرتيم دوفبيك في الدقائق (8 و13 و51و74 و83).

وبهذا الفوز، رفع روما رصيده إلى 19 نقطة وصعد إلى المركز الحادي عشر، مقابل 15 نقطة لبارما الذي مني بخسارته الثالثة تواليا والثامنة هذا الموسم، ليتوقف في المركز الخامس عشر في جدول الترتيب العام للمسابقة.

وفي باقي المباريات التي لعبت في الجولة نفسها، فاز فينيزيا على كالياري بنتيجة (2 - 1)، سجلهما فرانشيسكو زامبانو، ومارين شيفركو في الدقيقتين (38 و67)، بينما سجل ليوناردو بافوليتي الهدف الوحيد لكالياري في الدقيقة 76.

ورفع فينيزيا رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير)، بفارق نقطة خلف كالياري صاحب المركز الثامن عشر.