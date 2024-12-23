نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز كواليس مباراة الأهلي وشباب بلوزداد.. غضب جماهيري وإصابة نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، التي أقيمت مساء الأحد على استاد القاهرة ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، أحداثًا مثيرة خارج الملعب وداخله، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة كبيرة 6-1.

غضب الجماهير قبل البداية



تعرض لاعبو الأهلي لهجوم جماهيري أثناء عملية الإحماء، وذلك نتيجة الخسارة السابقة أمام باتشوكا المكسيكي، بالإضافة إلى تصريحات بعض اللاعبين التي أثارت استياء الجماهير خلال الأيام الماضية.

توتر أفشة على الدكة



ظهر صانع ألعاب الفريق، محمد مجدي أفشة، في حالة توتر واضحة أثناء جلوسه على دكة البدلاء خلال الشوط الأول، حيث ظل واقفًا طوال الـ45 دقيقة الأولى.

إصابة رضا سليم



شهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول إصابة جناح الأهلي، المغربي رضا سليم، على مستوى الركبة، ما اضطر الجهاز الفني لاستبداله بالجنوب إفريقي بيرسي تاو.

رفض الاحتفال مع الجماهير



رغم الفوز الكبير، غادر لاعبو الأهلي أرض الملعب مباشرة بعد المباراة، دون الاحتفال مع الجماهير، وذلك كرد فعل على الهجوم الذي تعرضوا له قبل انطلاق اللقاء.