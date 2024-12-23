"عشمك كداب" لهيثم نبيل تُشعل الساحة الفنية.. والفنان يحصد جائزة أفضل مطرب شاب لعام 2024 من وشوشة

القاهرة - محمد ابراهيم -

أطلق الفنان هيثم نبيل أحدث أعماله الغنائية بعنوان "عشمك كداب"، التي سرعان ما أثارت تفاعلًا واسعًا بين محبيه ومتابعيه الأغنية، التي كتب كلماتها الشاعرة سارة سعيد ولحنها هيثم نبيل نفسه، جاءت بتوزيع موسيقي متميز من زووم، وعزف عود من هشام عصام، وتم إنتاجها تحت رعاية شركة روتانا.

منذ طرحها، لاقت "عشمك كداب" انتشارًا كبيرًا عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد العديد من المستمعين بجودة اللحن والأداء المتميز لهيثم نبيل في المقابل، أثارت كلمات الأغنية الجريئة نقاشات بين الجمهور، حيث اعتبرها البعض خروجًا عن المألوف، بينما رأى آخرون أنها تعكس تطورًا في أسلوب الفنان وجرأته في تناول مواضيع جديدة.

في سياق متصل، تم تكريم هيثم نبيل مؤخرًا بحصوله على جائزة أفضل مطرب شاب لعام 2024 في مهرجان "وشوشة" للأفضل، وهو ما يُعد تتويجًا لجهوده المستمرة في تطوير مسيرته الفنية وتقديم أعمال مميزةعبر حسابه الرسمي على إنستجرام، أعرب هيثم عن امتنانه لجمهوره الوفي، ووجه شكره لفرقته الموسيقية وشركة روتانا على دعمهم المستمر، كما خص بالشكر محمد عادل بيجاتو لإسهاماته في التسويق الرقمي للأغنية.

يُذكر أن هيثم نبيل انتهى مؤخرًا من وضع اللمسات النهائية على الموسيقى التصويرية لمسلسل "إش إش"، بالتعاون مع خالد نبيل والمخرج محمد سامي، استعدادًا لعرضه في الموسم المقبل. هذا النشاط الفني المكثف يعكس التزام هيثم بتقديم محتوى فني متجدد ومتنوع لجمهوره.