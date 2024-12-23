وزير الري يلتقي رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 ديسمبر 2024 10:32 صباحاً - التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى باللواء عصام جلال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ، حيث تم مناقشة عدد من مشروعات التعاون المشترك بين الوزارة والشركة.

وتم خلال اللقاء مناقشة موقف تنفيذ مأخذى رقم ١٠ ، ٢٤ على ترعة الشيخ جابر ضمن أعمال مشروع تنمية شمال سيناء ، حيث أكد الدكتور سويلم على أهمية الإسراع في نهو أعمال التنفيذ تمهيداً لاستلامها قبل منتصف العام القادم ٢٠٢٥ وبما يُمكن من تحقيق الإستفادة من فرعى ١٠ ، ٢٤ في مجال الاستصلاح الزراعى.

كما تم استعراض موقف أعمال صيانة وإحلال محطات الرفع والتي يتم تنفيذها من خلال مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، حيث وجه الدكتور سويلم بدراسة التعاون مع الشركات المتخصصة لتنفيذ أعمال الصيانة والتشغيل المطلوبة للمحطات بأعلى مستوى من الكفاءة وبما يحقق تشغيل هذه المحطات بكفاءة بإعتبارها عنصر هام من عناصر المنظومة المائية في مصر.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع تنمية جنوب الوادى ، حيث تم التأكيد على إستمرار التنسيق المشترك بين وزارة الموارد المائية والرى وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لنهو كافة الأعمال المطلوبة طبقاً للبرامج الزمنية المقررة.

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف أعمال الحماية من أخطار السيول والجارى تنفيذها على مخر سيل أبو سلطان بمحافظة الإسماعيلية ، حيث وجه الدكتور سويلم بسرعة نهو تنفيذ الأعمال والالتزام بمعدلات التنفيذ المقررة.

كما تم مناقشة موقف أعمال التطوير الجارى تنفيذها والتي تستهدف رفع كفاءة شبكة الرى والصرف بمنطقة أنشاص بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية ، بما ينعكس على خدمة الأراضى الزراعية بالمنطقة.

وتم أيضاً مناقشة موقف أعمال التغطيات الجارية على مخر مصرف سيل أسوان فى الجزء المار داخل الكتلة السكنية بمحافظة أسوان ، حيث أكد الدكتور سويلم على أهمية الإستمرار في متابعة الأعمال المنفذة لنهوها طبقاً للبرنامج الزمنى المقرر.