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الداخلية تنفى وفاة شخص داخل قسم بالإسكندرية.. وتؤكد: توفى بالمستشفى لإصابته بإلتهاب رئوى حاد وتليف بالكبد

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 ديسمبر 2024 01:32 مساءً - نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعى، بشأن وفاة أحد الأشخاص داخل أحد الأقسام بالإسكندرية نتيجة تعرضه للتعذيب. 

 

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن المذكور محبوس إحتياطياً بقرار من النيابة العامة بأحد أقسام الشرطة بالإسكندرية على ذمة قضية "مخدرات"، وبتاريخ 8 ديسمبر الجارى تم نقله إلى إحدى المستشفيات فى ضوء تاريخه المرضى، حيث كان يعانى من صدمة تسممية بالدم نتيجة إلتهاب رئوى حاد وتليف شديد بالكبد، وبتاريخ 18 ديسمبر الجارى، تبلغ من المستشفى بوفاته نتيجة حالته المرضية، وبسؤال شقيقه والنزلاء المتواجدين معه بغرفة الحجز أيدوا ما سبق ولم يتهموا أحد بالتسبب فى وفاته.

 

وأكدت الداخلية أن ذلك يأتى فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من إختلاق للأكاذيب ونشر للشائعات، لمحاولة النيل من حالة الأمن والإستقرار التى تنعم بها البلاد.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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