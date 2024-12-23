انت الأن تتابع خبر شعبية واسعة ليحيى الغساني بعد هدفه «السينمائي» والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رأى الجناح الطائر يحيى الغساني الفائز بجائزة أفضل لاعب في مباراة قطر الأولى، أن لاعبي «الأبيض» سيكونون مطالبين أمام الكويت ببذل أقصى جهدهم للتعويض وتحقيق الفوز، والمنافسة بقوة على اللقب الخليجي.

ويلعب منتخب الإمارات مع الكويت الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لـ«خليجي 26».

وسجل لاعب شباب الأهلي هدف التعادل أمام قطر بعدما راوغ مدافعين بطريقة «سينمائية» ثم سدد في شباك حارس المرمى مشعل برشم، كما كان الأكثر صنعاً للفرص مستغلاً سرعته ومهارته الفنية.

وبات الغساني صاحب جماهيرية في البطولة بعد هدفه الرائع، وهو ما تمت ملاحظته خلال حضوره المؤتمر الصحفي للحديث عن مباراة الكويت.

وقال الغساني: أمام قطر قدمنا كل ما لدينا، لكن لم يحالفنا الحظ في ترجمة جهودنا إلى فوز وهو ما سنحاول فعله في المباراة المقبلة.

وقال إن المباراة ستكون صعبة جداً لأنها مع صاحب الأرض والجمهور وستكون أيضاً «ممتعة جداً» مع حضور مشجعي المنتخبين الكويتي والإماراتي.

وأكد الغساني: «المباراة ستكون تنافسية بين الطرفين. المنتخبان يطمحان للفوز ونتمنى أن نحقق الثلاث نقاط».

وأكد أن الأهم بالنسبة له ليس تسجيل الأهداف بقدر مساعدة الفريق على تحقيق الفوز، واعتبر أن كل اللاعبين يفكرون بنفس الطريقة ولديهم نفس الطموح.