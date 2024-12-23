الثقافة تواصل لقاءات التوعية في قوافلها بقرى الفيوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 ديسمبر 2024 02:29 مساءً - تتوالى القوافل الثقافية بقرى محافظة الفيوم ضمن برامج وزارة الثقافة، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة.

تقام الفعاليات بإشراف اقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى، برئاسة لاميس الشرنوبي، وينفذها فرع ثقافة الفيوم، بإدارة سماح دياب، وشهد مركز شباب العجميين بأبشواي، فعاليات ثالث القوافل الثقافية والفنية، وعقدت محاضرة بعنوان "التعاطي والإدمان وأثره على النشء"، بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالفيوم، أدارها د. علي غانم، أستاذ مساعد علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالفيوم ومدير المركز بالمحافظة، استهلها بكلمة عن برامج المركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية، وأدواره البحثية والتثقيفية، والتدريبية.

ثم ناقشت د. أمل يوسف، أستاذ علم الاجتماع المساعد بكلية الآداب جامعة الفيوم، تعريف المخدرات وأنواعها، والأسباب الاجتماعية التي تساهم في تعاطي المواد المخدرة، وتأثيرها على الفرد والأسرة والمجتمع، وطرق الوقاية الاجتماعية من الإدمان، موضحة الآثار الناتجة على صحة الفرد ومستوى التحصيل الدراسي، والعلاقات الاجتماعية، خاصة على النشء والشباب.

أعقب ذلك ورشة أشغال يدوية من الخرز، لتصميم مجموعة متنوعة من الأساور البسيطة، وتعليم الأطفال أساسيات أشغال الخرز، تدريب سناء قناوي وأماني عبد التواب، إلى جانب فقرة اكتشاف مواهب، قدم فيها أطفال القرية مواهب متنوعة في الغناء والإنشاد، أدارها چيهان عبدالله، مسئول ثقافة الطفل بالفرع.

وتحت عنوان "الأراجوز وماما ستو"، قدمت جيهان عبد الله عرض مسرح عرائس، بمشاركة الفنان إميل الفنس، حول التسامح وثقافة الاعتذار، بهدف تعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية الهادفة لدى النشء، حيث طرحت "عبد الله" عدد من السلوكيات الخاطئة، وناقشت الأطفال فيها مثل؛ سلوك التنمر على الآخرين وما يسببه من ضرر نفسي، وإكدت على أهمية تكوين علاقات الود والمحبة مع الغير، وثقافة الاعتذار عند الخطأ.