وزير الخارجية الأردني يزور سوريا للقاء أحمد الشرع اليوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 ديسمبر 2024 10:31 صباحاً - يزور وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، العاصمة دمشق، اليوم الاثنين، للقاء القائد العام للعمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع.

وذكر بيان صادر عن الخارجية الأردنية: "يزور نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، العاصمة السورية دمشق، ويلتقي القائد العام للعمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع، وعددًا من المسؤولين السوريين".

وفي أعقاب سقوط نظام بشار الأسد، 8 ديسمبر الجاري، كُلِّفت المهندس محمد البشير، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.